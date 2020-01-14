2020-01-14T15:56:34+03:00
Общество

В Челябинской области вандалы испортили мемориал героям СССР

Арт-объект Миасса «украсили» граффити
Андрей Москвичев
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фото: vk.com/inzidentmiassфото: vk.com/inzidentmiass
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Жители Миасса обратили внимание на испорченный памятник революционерам. Мемориал «Народу-победителю. Народу-созидателю», установленный в честь 40-летия Победы, неизвестные разрисовали граффити.

В первую очередь на это обратили внимание пользователи социальных сетей, которые и выложили фотографии акта вандализма.

— Уважаемые родители, объясните, что красить баллончиками такие места — подло, мерзко и позорно, — возмутились жители Миасса.

Большинство комментаторов посчитали, что для сохранения подобных памятников нужно не только проводить воспитательные беседы, но и ставить видеокамеры и наказывать уличных художников.

Отметим, что за вандализм памятников предусмотрена уголовная ответственность — до трех месяцев ареста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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