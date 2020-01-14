В Челябинской области вандалы испортили мемориал героям СССР
Жители Миасса обратили внимание на испорченный памятник революционерам. Мемориал «Народу-победителю. Народу-созидателю», установленный в честь 40-летия Победы, неизвестные разрисовали граффити.
В первую очередь на это обратили внимание пользователи социальных сетей, которые и выложили фотографии акта вандализма.
— Уважаемые родители, объясните, что красить баллончиками такие места — подло, мерзко и позорно, — возмутились жители Миасса.
Большинство комментаторов посчитали, что для сохранения подобных памятников нужно не только проводить воспитательные беседы, но и ставить видеокамеры и наказывать уличных художников.
Отметим, что за вандализм памятников предусмотрена уголовная ответственность — до трех месяцев ареста.
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ИСТОЧНИК KP.RU