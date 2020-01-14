2020-01-14T16:05:49+03:00
Общество

В Челябинской области сняли на видео гигантское скопление воробьев

«Комсомолка» узнала,чем вызвано такое необычное явление
Валентина ВАГАНОВА
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Выглядит даже жутковато! Фото: Наталья КиселеваВыглядит даже жутковато! Фото: Наталья Киселева
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Жительница Челябинска Наталья Киселева сняла на видео огромное скопление воробьев. Птахи облепили кусты и деревья так, что на них практически не осталось свободных веток. Количество пернатых даже не возможно посчитать.

Пользователей соцсетей удивил ролик. Многие написали, что никогда не видели столько воробьев. Наталья дала объяснение происходящему.

— Огромное количество воробьев там, где есть корм для них. Например, деревни, где поддерживают сельское хозяйство, свино- и птицекомплексы. Воробьи, вернее их малая часть, были сняты мной в прошлую пятницу в районе одного из таких комплексов, где вывозят на поля отходы натурального производства, — рассказала Наталья корреспонденту КП-Челябинск.

Наталья не случайно сняла пернатых. Она увлекается съемок птиц и можно сказать, была на очередной «фотоохоте».

Жителей Челябинской области удивило полчище воробьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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