Челябинским инвалидам предложили добираться до интерната без тротуара
Чиновники Челябинска отказали общественникам в строительстве тротуара для инвалидов-колясочников. Из-за того, что дом-интернат №1 находится между двумя остановками: «Аргазинская» и «Соколиная гора», людям приходится добираться до учреждения по обочине.
— Если здоровый человек может пройти по протоптанным тропинкам, то инвалиду это сделать проблематично. Расстояние между двумя остановками довольно большое, инвалидам приходится выходить из автобусов на «Аргазинской» и перемещаться вдоль дороги, рискуя оказаться под колесами, — рассказала активист «Гражданского патруля» в Каштаке Вера Васильева.
В администрации Металлургического района Челябинска отказали активистам, объяснив это тем, что для создания тротуара придется спилить ценные породы Каштакский бора, а в городском управлении дорожного хозяйства рассказали, что по правилам дорожного движения инвалидам можно будет добираться до интерната по обочине.
«Гражданский патруль» направили предложение о строительстве новой автобусной остановке управлению транспорта Челябинска. Информацию об начале рассмотрения подтвердил начальник управления дорожного хозяйства Ринат Кучитаров.
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ИСТОЧНИК KP.RU