«Трактор» из Челябинска обменяет «чеканную монету» на очки в игре

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:02:55+03:00

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Игроки челябинского «Трактора» перепели вирусную песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой». Судя по тексту кавера, видео явно приурочено к игре с магнитогорским «Металлургом».

Помогать игрокам «Трактора» петь о том, как они «два очка у Магнитки возьмут за победу» пришел участник шоу «Голос» Дэн Соболев. Пресс-служба клуба явно решила воспользоваться подобных рекламным ходом, дабы привлечь еще больше зрителей на игру.

Песня стала интернет-мемом после выхода сериала «Ведьмак» по серии романов польского писателя Анджея Сапковского о Геральте из Ривии. Сейчас она начала обретать популярность и за пределами. Так совсем недавно Омский русский народный хор, записавший свой кавер, исполнил песню в эфире «Вечернего Урганта».

Трактор из Ривии.

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ИСТОЧНИК KP.RU