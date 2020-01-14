2020-01-14T17:46:51+03:00
Общество

В Челябинске снова пропало ограждение с набережной

Когда восстановят секцию пока неизвестно
Андрей Москвичев
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Фото: vk.com/chelurbanФото: vk.com/chelurban
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На набережной реки Миасс в Челябинске у зала камерной и органной музыки «Родина» снова пропала часть чугунного ограждения. Теперь путь к реке преграждает оранжевая сигнальная лента. Городская мэрия также подтвердила, что забор действительно пропал, никаких планов по ремонту этой части не было.

Раньше секции уже пропадали с этого участка. Еще в 2018 году пропавшую часть забора также закрывали ограничительной лентой до сентября 2019, когда ограждение восстановили.

Когда будет восстановлено ограждение — неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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