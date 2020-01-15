2020-01-15T07:45:40+03:00
Общество

Изменен популярный маршрут, связывающий Челябинск с Копейском

Рассказываем, как теперь поедет 125 маршртука
Ирина Фадюшина
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Маршрут №125 раньше доезжал только до копейской автостанцииМаршрут №125 раньше доезжал только до копейской автостанцииФото: Андрей АБРАМОВ
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Миндортранс дал добро на продление маршрута №125, который соединяет челябинский ж/д вокзал и Копейск. Раньше маршрутки разворачивались на местной автостанции. Теперь они будут колесить по Копейску.

— Раньше конечной остановкой был автовокзал Копейска. Теперь 125 маршрут пойдет дальше по Копейску: автовокзал — улица Сутягина — Победы — Ленина — проспект Ильича — улица Темника — Калинина — проспект Славы — улица Гольца — проспект Победы и далее в Челябинск, — расскзал помощник министра транспорта Челябинской области Ирина Чернаева.

В течение нескольких лет в адрес министерства и перевозчика поступали обращения с просьбой продлить маршрут. Затем предприниматель обратился с заявлением в миндортранс. Изменение маршрута согласовали с администрацией Копейска. Между тем, другие маршрутчики высказывают недовольство — ведь в Копейске у них появится конкурент.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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