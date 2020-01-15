Жителя Челябинска разбудили ночные взрывы
В ночь на среду, 15 января, жители Челябинска услышали серию взрывов. Об этом рассказал журналист Владислав Писанов на своей странице в Facebook.
— Сегодня в три часа ночи слышал далекие взрывы, откуда-то с южной окраины Челябинска. Примерно 5-6 взрывов за пять минут. Никто не знает: что такое? Я помню рассказ начальника Треста-42 об аварии на Заводе пластмасс, когда целый цех превратился в руины. Страшный рассказ. Не дай Бог! Примерно в той стороне у нас ещё и завод «Сигнал». Там тоже бывало всяко. Как тут не разволноваться? – написал он.
В экстренных службах информацию не подтверждают. Звонков от других жителей города не было.
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ИСТОЧНИК KP.RU