Жителям Челябинска предлагают выбрать фирменный стиль Дня Победы
В рамках подготовки к празднованию 9 Мая власти Челябинска решили посоветоваться с жителями при выборе фирменного стиля.
— В тяжелое для советской страны военное время Челябинская область стала прочной опорой для фронта. К близящейся годовщине Великой Победы дизайнерами были разработаны и предложены пять вариантов регионального фирменного стиля для праздничного оформления Челябинской области к 75-летию Победы. Каким он будет, решат жители, — говорится в опросе.
Проголосовать за понравившийся вариант можно через сайт «Активный Житель 74» по ссылке. Для этого нужно иметь учетную запись на «Госуслугах».
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ИСТОЧНИК KP.RU