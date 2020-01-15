2020-01-15T10:29:32+03:00
Общество

Жителям Челябинска предлагают выбрать фирменный стиль Дня Победы

Рассказываем, где проголосовать
Ирина Фадюшина
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В 2020 году будет праздноваться 75-летие ПобедыВ 2020 году будет праздноваться 75-летие ПобедыФото: Андрей АБРАМОВ
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В рамках подготовки к празднованию 9 Мая власти Челябинска решили посоветоваться с жителями при выборе фирменного стиля.

— В тяжелое для советской страны военное время Челябинская область стала прочной опорой для фронта. К близящейся годовщине Великой Победы дизайнерами были разработаны и предложены пять вариантов регионального фирменного стиля для праздничного оформления Челябинской области к 75-летию Победы. Каким он будет, решат жители, — говорится в опросе.

Проголосовать за понравившийся вариант можно через сайт «Активный Житель 74» по ссылке. Для этого нужно иметь учетную запись на «Госуслугах».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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