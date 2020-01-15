Мэрию Челябинска обязали решить вопрос с разваливающимся пристроем в школе
Челябинская прокуратуру обязала главу города Наталью Котову решить вопрос с пристроем к школе № 151 на северо-западе. 20 лет назад стройку «заморозили» на уровне второго этажа.
— В 2007 году пристрой был обследован специалистами. Сделаны выводы о необходимости принятия незамедлительных мер для предотвращения дальнейшего разрушения, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.
Недавняя проверка показала, что ни руководство школы, ни мэрия города, которая является собственником здания, не сделали ничего, чтобы остановить разрушение.
— Кроме того, администрацией Челябинска не дана оценка влиянию разрушающегося пристроя на конструктивные элементы основного здания образовательного учреждения. Бездействие должностных лиц администрации города противоречит принципу эффективности использования бюджетных средств, закрепленному в Бюджетном кодексе РФ, — отметили в прокуратуре.
Надзорное ведомства вынесло представление в адрес главы города Натальи Котовой с требованием устранить нарушения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU