Мэрию Челябинска обязали решить вопрос с разваливающимся пристроем в школе

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:16:22+03:00

Стройку забросили 20 лет назад

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Челябинская прокуратуру обязала главу города Наталью Котову решить вопрос с пристроем к школе № 151 на северо-западе. 20 лет назад стройку «заморозили» на уровне второго этажа.

— В 2007 году пристрой был обследован специалистами. Сделаны выводы о необходимости принятия незамедлительных мер для предотвращения дальнейшего разрушения, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Недавняя проверка показала, что ни руководство школы, ни мэрия города, которая является собственником здания, не сделали ничего, чтобы остановить разрушение.

— Кроме того, администрацией Челябинска не дана оценка влиянию разрушающегося пристроя на конструктивные элементы основного здания образовательного учреждения. Бездействие должностных лиц администрации города противоречит принципу эффективности использования бюджетных средств, закрепленному в Бюджетном кодексе РФ, — отметили в прокуратуре.

Надзорное ведомства вынесло представление в адрес главы города Натальи Котовой с требованием устранить нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU