Жителей Челябинска насмешили гламурные манекены с губами как после ботокса
Чего только не придумают продавцы в погоне за вниманием покупателей. Так один из челябинских магазинов выставил на витрины губастых манекенов. Куклы как после инъекций ботокса повеселили покупателей. Их фото опубликовали в группе «Нетипичный Челябинск» во «ВКонтакте».
Может быть, пластиковые фигуры с накрашенными губами «лепили» с современных фэшн див. И по задумке, они должны были рекламировать какие-нибудь гламурные вещи. Но в промышленном Челябинске манекены одели в куртки, «треники» и шапки с помпонами. А из гламурного только на одном из них золотой картуз.
В соцсетях горожане пишут:
— Линейка Зверева?
— Эволюция манекена.
— Почему манекены-мужики тоже с накрашенными губами?
— Ну так-то жизненно. Много таких индивидуумов ходит.
Почему-то манекенам-парням тоже накрасили губы. Фото: vk.com/«Нетипичный Челябинск»
Манекены на витринах нередко удивляют. Прошлым летом наш корреспондент сфотографировала фигуры в купальниках из кожзама, больше похожих на костюмы из секс-шопа.
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ИСТОЧНИК KP.RU