2020-01-15T12:33:35+03:00
Общество

Жителей Челябинска насмешили гламурные манекены с губами как после ботокса

Они выставлены на витрине одного из магазинов одежды
Валентина ВАГАНОВА
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Манекены «на стиле» позабавили челябинцев. Фото: vk.com/«Нетипичный Челябинск»Манекены «на стиле» позабавили челябинцев. Фото: vk.com/«Нетипичный Челябинск»
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Чего только не придумают продавцы в погоне за вниманием покупателей. Так один из челябинских магазинов выставил на витрины губастых манекенов. Куклы как после инъекций ботокса повеселили покупателей. Их фото опубликовали в группе «Нетипичный Челябинск» во «ВКонтакте».

Может быть, пластиковые фигуры с накрашенными губами «лепили» с современных фэшн див. И по задумке, они должны были рекламировать какие-нибудь гламурные вещи. Но в промышленном Челябинске манекены одели в куртки, «треники» и шапки с помпонами. А из гламурного только на одном из них золотой картуз.

В соцсетях горожане пишут:

— Линейка Зверева?

— Эволюция манекена.

— Почему манекены-мужики тоже с накрашенными губами?

— Ну так-то жизненно. Много таких индивидуумов ходит.

Почему-то манекенам-парням тоже накрасили губы. Фото: vk.com/«Нетипичный Челябинск»

Почему-то манекенам-парням тоже накрасили губы. Фото: vk.com/«Нетипичный Челябинск»

Манекены на витринах нередко удивляют. Прошлым летом наш корреспондент сфотографировала фигуры в купальниках из кожзама, больше похожих на костюмы из секс-шопа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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