2020-01-15T12:45:00+03:00
Общество

Дороги в Челябинске приведут в порядок

Названы победители торгов администрации города
Антонина СНЕГУРЕНКО
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В Челябинске огласили результаты торгов на ремонт дорог в южноуральской столице в 2020 году.В Челябинске огласили результаты торгов на ремонт дорог в южноуральской столице в 2020 году.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО
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В Челябинске разыграны тендеры по ремонту дорог мегаполиса в 2020 году. Об этом сообщили в мэрии города:

— Все предприятия знакомые, работали в Челябинске в прошлом году. Теперь с ними должны быть подписаны контракты, на это отводится 10 дней. Если все будет в порядке, то с началом дорожного сезона подрядчики приступят к работе, — сообщили в пресс-службе по итогам конкурсов.

За чуть более 200 млн рублей отремонтируют 7 улиц в столице Южного Урала. Это Кулибина, Мамина, Хохрякова, 3-го Интернационала, Артиллерийская, Героев Танкограда и Первой Пятилетки. Договор будет заключен с ООО «Дорстройтех-лизинг».

Контракт на 254 млн рублей получило ООО «Нижавтодорстрой» на ремонт улиц Василевского, Барбюса, Чистопольская, Новороссийская, Машиностроителей, 60 лет Октября, Болейко, Мира и Труда.

Лот стоимостью 202 млн рублей выиграла компания «ЯКК» на 10 объектов. Сайт Polit74.ru опубликовал весь перечень объектов, которые будут отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году.

ООО «Дорстройтех-лизинг»

1. ул. Кулибина от ул. Шуменская до ул. Хохрякова

2. ул. Мамина от ул. Хохрякова до ул. Бажова

3. ул. Хохрякова от ул. Кулибина до ул. Мамина

4. ул. 3-го Интернационала от ул. Тимирязева до ул. Лобкова

5. ул. Артиллерийская от а/д Меридиан до ул. Механическая

6. ул. Героев Танкограда от пр. Ленина до ул. Комарова

7. ул. Первой Пятилетки от а/д Меридиан до ул. Марченко

ООО «Нижавтодорстрой»

8. ул. Василевского от ул. Новороссийской до автодороги в пос. Сухомесово

9. ул. Барбюса от ул. Харлова до ул. Тухачевского

10. ул. Чистопольская от ул. Новороссийской до ул. Василевского

11. ул. Новороссийская от ул. Машиностроителей до ул. Чистопольской

12. ул. Машиностроителей от Копейского шоссе до ул. Новороссийской

13. ул. 60 лет Октября от ул. Румянцева до ул. 2-я Павелецкая

14. ул. Болейко от проспекта Победы до ул. Кожзаводской

15. ул. Мира от ул. Сталеваров до ул. Шоссе Металлургов

16. ул. Труда от ул. Российской до а/д Меридиан

ООО ТПК «ЯКК»

17. ул. Шаумяна от ул. Салтыкова до ул. Овчинникова

18. ул. Сулимова от ул. Курчатова до ул. Омская

19. ул. Образцова от ул. Воровского до ул. Татьяничевой

20. ул. Городская от проспекта Победы до границы города

21. ул. Овчинникова от ул. Разина до ул. Елькина

22. ул. Энтузиастов от ул. Образцова до ул. Коммуны

23. ул. Университетская Набережная от ул. Рабоче-Колхозной до ул. Академика Сахарова

24. ул. Университетская Набережная от ул. Молодогвардейцев до моста по ул. Северо-Крымской

25. ул. Молдавская от ул. Захаренко до пр. Победы

26. ул. Трактовая от ул. Кузнецова до ул. Блюхера

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ИСТОЧНИК KP.RU

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