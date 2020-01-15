На выезде из Челябинска перевернулась «Газель»
Днем в среду, 15 января, возле поворота на поселок Залесье на дороге Шершни — Северный столкнулась грузовая «Газель» и KIA. От удара грузовик упала на бок.
— Жесть! Пора там светофор ставить... уже не первая авария, — написала в группе «Вишневая горка | Жители и Дольщики | Челябинск» Евгения Клементьева.
В Госавтоинспекции уточнили: пострадавших нет.
— По предварительной информации, водитель KIA Ceed, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Газель», — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU