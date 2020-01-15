2020-01-15T13:35:18+03:00
Общество

На выезде из Челябинска перевернулась «Газель»

Жители просят поставить светофор на проблемном участке [фото]
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Фото: Асан Кузбагаров, Вишневая горка | Жители и Дольщики | Челябинск/vk.comФото: Асан Кузбагаров, Вишневая горка | Жители и Дольщики | Челябинск/vk.com
Изменить размер текста:

Днем в среду, 15 января, возле поворота на поселок Залесье на дороге Шершни — Северный столкнулась грузовая «Газель» и KIA. От удара грузовик упала на бок.

— Жесть! Пора там светофор ставить... уже не первая авария, — написала в группе «Вишневая горка | Жители и Дольщики | Челябинск» Евгения Клементьева.

В Госавтоинспекции уточнили: пострадавших нет.

— По предварительной информации, водитель KIA Ceed, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Газель», — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Известный производитель пельменей подал жалобу на южноуральского конкурента из-за оскорбительных слоганов
В Челябинске отреставрируют памятник Курчатову за 11 млн рублей
Ржавчиной из кранов в Челябинске займется прокуратура
На Южном Урале рожают чаще, чем по России в целом
В Челябинске породистого кота засунули в пакет и выбросили
Парень из Челябинска, который просит деньги на переезд в Сочи, за 48 часов собрал антирекордную сумму
Дело не в деньгах: «главная женщина» Челябинской области отозвалась на послание президента
Врачи-зачинщики итальянского бунта в Челябинске оценили слова президента о своей зарплате
Жителей Челябинской области предупредили об ухудшении погоды
Управляющие компании не экономят деньги собственников в Челябинске
Возле крещенских купелей будут дежурить спасатели и скорая