На выезде из Челябинска перевернулась «Газель»

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:35:18+03:00

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Днем в среду, 15 января, возле поворота на поселок Залесье на дороге Шершни — Северный столкнулась грузовая «Газель» и KIA. От удара грузовик упала на бок.

— Жесть! Пора там светофор ставить... уже не первая авария, — написала в группе «Вишневая горка | Жители и Дольщики | Челябинск» Евгения Клементьева.

В Госавтоинспекции уточнили: пострадавших нет.

— По предварительной информации, водитель KIA Ceed, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Газель», — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU