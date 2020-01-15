Кредит в четверть миллиона рублей оформили на жительницу Челябинской области

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:15:54+03:00

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Во вторник, 14 января, жительница Троицка Челябинской области обратилась в полицию в заявлением, что стала жертвой мобильного мошенника. Мужчина, представившийся сотрудником банка, позвонил ей по телефону и предупредил: кто-то пытался снять с ее карточки четыре тысячи рублей и оформить кредит. И попросил озвучить пришедшие ей на устройство пароли в смс-сообщении.

Затем злоумышленник направил женщину в отделение банка, чтобы та взяла справку о погашении кредита. И прислал сообщение со своим абонентским номером. И только обратившись в кредитную организацию, женщина узнала, что таким образом на нее был оформлен потребительский кредит.

— Сумма ущерба составила 250 тысяч рублей. Установлено, что номер, с которого звонил лже-сотрудник банка, принадлежит москвичу, — прокомментировали в МО МВД России «Троицкий». Дело расследуется.

Сайт "Челябинск Сегодня" напоминает, что сотрудники банка никогда не звонят по телефону и не узнают сведения о карте клиента, ее номер, код на обратной стороне, Ф.И.О. владельца карты и срок ее действия, а тем более пин-код.

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ИСТОЧНИК KP.RU