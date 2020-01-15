2020-01-15T13:34:52+03:00
Общество

Впервые за три года в Челябинске упали продажи новых машин

Эксперты назвали причины
Антонина СНЕГУРЕНКО
Поделиться:
На Южном Урале упали продажи новых автомобилей.На Южном Урале упали продажи новых автомобилей.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В прошлом году в Челябинской области упали продажи новых автомашин. Автосалоны продали 36,6 тысяч единиц, что на 6,2% меньше, чем в 2018 году. Предыдущие годы был рост. Статистику приводит аналитическое агентство «Автостат».

Челябинские автосалоны подтверждают: клиентов становится меньше. Не исключено, что причина — в повышении цен на машины, хоть оно происходит каждый год.

— В 2019 году продаж было действительно меньше. Да, все дорожает, в том числе автомобили, а закредитованность населения остается. Но ущерба салону я не увидел. Я получил даже больше, — цитирует владельца челябинского автосалона сайт «Медиазавод».

Однако вырос спрос на легковые машины с пробегом. В 2018 году было куплено 128,1 тысячи автомобилей, а в 2019 году — 128,5 тысячи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Известный производитель пельменей подал жалобу на южноуральского конкурента из-за оскорбительных слоганов
В Челябинске отреставрируют памятник Курчатову за 11 млн рублей
Ржавчиной из кранов в Челябинске займется прокуратура
На Южном Урале рожают чаще, чем по России в целом
В Челябинске породистого кота засунули в пакет и выбросили
Парень из Челябинска, который просит деньги на переезд в Сочи, за 48 часов собрал антирекордную сумму
Дело не в деньгах: «главная женщина» Челябинской области отозвалась на послание президента
Врачи-зачинщики итальянского бунта в Челябинске оценили слова президента о своей зарплате
Жителей Челябинской области предупредили об ухудшении погоды
Управляющие компании не экономят деньги собственников в Челябинске
Возле крещенских купелей будут дежурить спасатели и скорая