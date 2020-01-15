Впервые за три года в Челябинске упали продажи новых машин

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:34:52+03:00

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В прошлом году в Челябинской области упали продажи новых автомашин. Автосалоны продали 36,6 тысяч единиц, что на 6,2% меньше, чем в 2018 году. Предыдущие годы был рост. Статистику приводит аналитическое агентство «Автостат».

Челябинские автосалоны подтверждают: клиентов становится меньше. Не исключено, что причина — в повышении цен на машины, хоть оно происходит каждый год.

— В 2019 году продаж было действительно меньше. Да, все дорожает, в том числе автомобили, а закредитованность населения остается. Но ущерба салону я не увидел. Я получил даже больше, — цитирует владельца челябинского автосалона сайт «Медиазавод».

Однако вырос спрос на легковые машины с пробегом. В 2018 году было куплено 128,1 тысячи автомобилей, а в 2019 году — 128,5 тысячи.

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ИСТОЧНИК KP.RU