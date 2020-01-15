2020-01-15T14:25:18+03:00
Общество

Челябинца, обвиненного в педофилии, отпустили

Следователи вернули дело на проверку в полицию
Антонина СНЕГУРЕНКО
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В Рождество маньяк напал на двух девочек в подъезде собственного дома в Челябинске.В Рождество маньяк напал на двух девочек в подъезде собственного дома в Челябинске.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Личность подозреваемого в педофилии и нападению на школьниц в подъезде жилого дома 7 января пока не установлена. У челябинца, которого задержали полицейские, оказалось алиби.

Напомним, инцидент произошел в Челябинске в Рождество, 7 января. Неизвестный мужчина напал на двух девочек-подростков в подъезде их собственного дома по улице Корабельной. Одну девочку успел схватить, а другая вырвалась и смогла позвонить в службу 112.

Родители распространили фото предполагаемого маньяка с установленных камер на подъезде в социальных сетях, а также написали заявление в полицию.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску:

— Материал вернулся из Следственного комитета обратно в полицию. Проверка продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — сообщила сотрудник пресс-службы Марина Талипова.

Решение об возбуждении уголовного дела пока не принято, сообщает агентство «Урал-пресс-информ».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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