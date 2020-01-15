2020-01-15T14:23:56+03:00
Общество

Возле крещенских купелей будут дежурить спасатели и скорая

Где можно окунуться
Ирина Фадюшина
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В этом году в Челябинске организовано шесть купелей.В этом году в Челябинске организовано шесть купелей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Челябинские спасатели ожидают большое количество желающих окунуться в крещенской проруби в ночь на воскресенье, 19 января. Этому будет способствовать не только выходной день, но и теплая погода. Возле каждой купели, а их в Челябинске сделают шесть, будут дежурить спасатели, полиция и скорая.

— Зима в этом году выдалась теплой, несмотря на то, что толщина льда составляет 40-50 см, лед остается рыхлым и ненадежным, что может привести к неблагоприятным последствиям при большом скоплении людей, — отметил начальник Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска Александр Рымарев.

На Крещение в Челябинске в 2020 году сделают шесть купелей.

1. Шершни, поселок Сосновка, ул. Красных казаков, неподалеку от Храма святых апостолов Петра и Павла.

2. Пляж «Западный», у плотины на Шершнях, неподалеку от Храма всех святых.

3. Поселок Смолино:

— Богоявленский мужской монастырь у храма «Утоли моя печали», ул Электровозная, 5а.

— озеро Смолино, пляж отеля «Смолинопарк», ул. Чапаева, 114.

4. На Первом озере, переулок Мамина, 1а и еще одна на пляже «Восточный берег».

Функционировать они будут с 22:00 18 января до 17:00 19 января.

МНЕНИЕ ЕПАРХИИ

Между тем, в Челябинской епархии напомнили о духовном смысле праздника и о том, что купание в проруби не является обязательной частью праздничного обряда.

— Это народная традиция, которая не гарантирует, что, окунувшись в купель, человек очистится от грехов, — отметил руководитель информационно-издательского отдела Челябинской епархии Алексей Ермолюк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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