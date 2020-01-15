2020-01-15T14:30:29+03:00
Общество

Управляющие компании не экономят деньги собственников в Челябинске

Коммунальный омбудсмен объяснил, почему иногда невыгоден общедомовой счетчик тепла
Инна КУМЕЙКО
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Не все общедомовые счетчики тепла выгодны для кошелька собственников жилья.Не все общедомовые счетчики тепла выгодны для кошелька собственников жилья.Фото: Александр ГЛУЗ
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Многих челябинцев шокировали суммы в квитанциях за отопление квартир в декабре. Оплатить нужно на 25-50% больше обычного. В «УСТЭК-Челябинск», которая продает отопление, напомнили, что величина платы в домах, оборудованных общедомовыми счетчикам, меняется в зависимости от месяца начисления и погоды.

Выходит, не всегда наличие счетчика экономии деньги жильцов. Об этом КП-Челябинск сообщил коммунальный омбудсмен Анатолий Вершинин.

— Выгодно ли устанавливать общедомовые приборы учета тепла?

— К нам обращались горожане, в домах которых управляющие компании поставили счетчики тепла и сетовали: платежи выросли! Иногда приборы невыгодны, потому что не рассчитаны на экономию.

«Выгодный» прибор учета тепла должен быть оборудован автоматическими датчиками учета погодных условий. Например, сейчас зима теплая. Значит, тепла на дом должно подаваться меньше. В холода — добавлять.

Такой прибор учета стоит дороже, но затраты окупаются. Стоимость оборудования рассчитывается для каждого дома, учитывается этажность, количество подъездов и пр.

— Выходит, по нормативу оплачивать отопление выгоднее?

— Все зависит от оборудования, от состояния внутридомовых сетей; от того, как к своим обязанностям относятся сотрудники управляющей компании. К примеру, слесари должны вовремя, по погоде, отрегулировать температуру теплоносителя, чтобы в оттепель батареи в квартирах не жарили. Тогда и жители будут платить меньше.

Каждую конкретную ситуацию нужно разбирать отдельно.

Куда обращаться по объективности начислений сумм к оплате?

Государственная жилищная инспекция по Челябинской области:

Челябинск, ул. Энгельса, 43. Тел. 8-800-302-94-82.

Центр общественного контроля по вопросам ЖКХ в Челябинской области:

Тел. (351) 776-38-42.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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