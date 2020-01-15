2020-01-15T15:04:57+03:00
Общество

Жителей Челябинской области предупредили об ухудшении погоды

Что говорят синоптики
Ирина Фадюшина
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Спасатели предупреждают об ухудшении ситуации на дорогахСпасатели предупреждают об ухудшении ситуации на дорогахФото: Андрей АБРАМОВ
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Завтра, 16 января, в горных районах Челябинской области ожидаются метели, сильный ветер до 20 м/с, на дорогах — гололедица. По данным гидрометцентра, сегодня ночью похолодает до -11, в низинах до -16. Завтра потеплеет до +3.

В южноуральской столице ожидается облачная погода с прояснениями, мокрый снег. Ветер юго-западный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы до 16. Такая погода продержится до вечера пятницы.

Спасатели прогнозируют увеличение количества ДТП, появление пробок на дорогах. Упрдор «Южный Урал», ответственный за федеральные трассы, просит автомобилистов быть осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

— Состояние дорожного полотна круглосуточно проверяют дежурные мастера подрядных организаций, отвечающих за содержание федеральных автомобильных дорог в регионе. Кроме того, важно не препятствовать работе спецтехники, задействованной на очистке и обработке автодороги, — прокомментировал пресс-секретарь Упрдор Александр Казанцев.

О нештатных ситуациях на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно сообщить по телефону 8 (351) 266-65-63.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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