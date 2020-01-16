2020-01-16T13:31:05+03:00
Общество

Очень сильный снег и дождь: в Челябинске испортится погода

ФКУ Упрдор «Южный Урал» просит водителей не лихачить на дорогах
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинской области испортится погода. Фото: группа «Трасса М-5 Уфа — Челябинск» vk.comВ Челябинской области испортится погода. Фото: группа «Трасса М-5 Уфа — Челябинск» vk.com
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Ночью и утром 17 января в Челябинской области ожидаются метели — сильные и очень сильные. Возможен мокрый снег, дождь, гололедица. В прогнозе — усиление ветра до 17-22 м/с.

ГУ МЧС по Челябинской области прогнозирует увеличение числа ДТП, заторы на дорогах.

ФКУ Упрдор «Южный Урал» просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

На случай удара стихии более 130 единиц дорожной техники подрядчиков ФКУ Упрдор «Южный Урал» находится в рабочем режиме. В достаточном количестве есть запас противогололедных материалов.Ночью и утром 17 января в Челябинской области ожидаются метели — сильные и очень сильные. Возможен мокрый снег, дождь, гололедица. В прогнозе — усиление ветра до 17-22 м/с.

ГУ МЧС по Челябинской области прогнозирует увеличение числа ДТП, заторы на дорогах.

ФКУ Упрдор «Южный Урал» просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

В ожидании удара стихии более 130 единиц дорожной техники подрядчиков ФКУ Упрдор «Южный Урал» приведены в боевую готовность. Есть запас противогололедных материалов.

Кстати, в горнозаводской зоне уже вьюжит. В группе «Трасса М-5 УфаЧелябинск» социальной сети «ВКонтакте» водители сообщают, что снег валит в районе Сима, Юрюзани.

Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей, в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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