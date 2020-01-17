Юрист из Челябинска заставил судью играть машинками своего сына

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:32:11+03:00

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В фильмах из Голливуда мы часто видим драмы в судах. Обвинители, адвокаты толкают красноречивые речи. Наши юристы по сравнению с ними — бумажные черви и сухари. Однако этот стереотип разбивает Александр Щербинин. Адвокат из Челябинска принес в зал суда игрушечные машинки своего сына, чтобы воочию разыграть перед судьей спорную ситуацию на дороге.

— Я это делаю не в первый раз. Иногда, когда участников ДТП много, объяснить ситуацию словами сложно. Вот и приходиться доносить ее максимально наглядно. В большинстве случаев это срабатывает, — говорит Александр.

Подписчики Александра в социальных сетях говорит, что раньше видели такую практику только в фильмах.

— Мне тоже скоро понадобятся такие машинки для судебного разбирательства. Буду благодарен, если дашь напрокат и сын будет не против, — обращается к Александру товарищ-коллега.

По словам Александра, наглядный метод выгоден всем: и участникам дела, которые жаждут донести свою правду, и судье, который заинтересован, чтобы его решение не отменили при апелляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU