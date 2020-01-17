2020-01-17T12:34:19+03:00
Общество

Ждать ли в Челябинске в феврале аномальные морозы под -50 градусов, которые предрекают стране

Что южноуральцам пообещали в Гидрометцентре России
Лидия ПЕСКОВА
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Зима еще удивит нас морозами.Зима еще удивит нас морозами.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Гидрометцентр России поведа, какую погоду ждать в феврале. Прогноз, естественно, приблизительный. Но тенденции налицо: россиянам сулят привычное похолодание. Местами столбик термометра может опуститься до -50 градусов.

Впрочем, в первую очередь, речь идет о Восточной Сибири. Пятидесятиградусные морозы возможны, например, в Эвенкии. Но привычное похолодание ожидает и весь Урал.

Средняя температура воздуха в феврале для Челябинска составляет минус 14-16 градусов. Но в течение месяца могут наблюдаться оттепели и сильные морозы.

Абсолютный минимум температуры в Челябинске в феврале зафиксирован на отметке -45 градусов, абсолютный максимум — на отметке +8.

В конце февраля ночные температуры в Челябинске могут держаться в пределах -5…-8 градусов, а последние дни зимы будут теплыми: -5…-8 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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