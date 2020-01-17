Играл в послевоенные годы: в Челябинске умер хоккеист «Трактора»

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:31:28+03:00

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Он начинал играть за команду в 1947 году. Хотя родился в Ленинграде и вместе с семьей во время войны его эвакуировали в Челябинск. Ветераны вспоминали, что Олег Сорокин работал на ЧТЗ, играл в хоккей с мячом, в футбол, позже даже стал мастером спорта по городкам. Его спортивные таланты заметили в только что образованной челябинской команде по «канадскому» хоккею (так тогда еще именовали хоккей с шайбой). Пригласили на позицию нападающего. Тогда клуб назывался «Дзержинец», позже — «Авангард», и только потом «Трактор».

Олег Михайлович сыграл за «Трактор»семь сезонов, проведя более 120 матчей. После играл за другие клубы Урала и Сибири. Профессиональную карьеру закончил после 1960 года.

А совсем недавно, 27 декабря в день рождения ХК «Трактор» на матче с «Спартаком» Олег Михайлович произвел символическое вбрасывание шайбы. Сегодня, 16 января пресс-служба клуба сообщила о том, что Олег Сорокин скончался на 93-м году жизни. Мы также выражаем соболезнования родным, близким и друзьям.

Прощание состоится 18 января в 12:00 в городском крематории (Радонежская улица, 1).

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