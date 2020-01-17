2020-01-17T14:31:08+03:00
Происшествия

Дорожный конфликт в центре Челябинска закончился вызовом людей в масках

Разборки перепугали прохожих
Ирина Фадюшина
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Полиции предстоит разобраться, что не поделили участники конфликтаПолиции предстоит разобраться, что не поделили участники конфликтаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Днем в пятницу, 17 января, произошла потасовка рядом с «Детским миром» на улице Свободы. В соцсетях сообщили о том, что участниками конфликта

— На черном валютном рынке в Челябинске, где обычно продают/скупают иностранные деньги прямо из машин, проходит спецоперация, сообщают нам очевидцы. Силовики в масках положили валютчиков лицом в снег, идет выемка из машин, аресты, — написал telegram-канал «Родина верблюдов».

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области прокомментировали: произошел дорожный конфликт.

— Произошел конфликт между гражданами. Участники установлены. В настоящее время проводится проверка, — сообщили в пресс-службе.

Как уточнил журналисту КП-Челябинск источники в правоохранительных органах, дело дошло до кровопролития. Перепуганные очевидцы позвонили в дежурную часть. Вместе с полицией прибыл ОМОН Росгвардии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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