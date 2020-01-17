Пенсионера возмутила индексация пенсии на один рубль в Челябинской области
В начале этого года всем пенсионерам, которые не работают, подняли пенсию на 6,6%. В среднем прибавка составила порядка тысячи рублей. Однако есть и такие, кому добавили считанные копейки. Пенсионер из Челябинской области пожаловался губернатору Алексею Текслеру в соцсетях на прибавку размером в рубль
Мужчина не стал называть имя открыто, но выложил доказательство своих слов — квитанции о получении пенсии. Если в декабре наш земляк получил на руки 9 185 рублей, то в январе ему выдали 9 186 рублей.
По бумагам видно, как выросла пенсия с начала года. Фото: "Медиазавод".
— У этого человека пенсия выросла на 495 рублей. И на эту же сумму снизилась социальная доплата, благодаря которой пенсии малоимущих доводят до прожиточного минимума в регионе. Поэтому общая сумма увеличилась только на рубль, — пояснили сайту «Медиазавод» в пресс-службе челябинского отделения Пенсионного фонда России.
Ранее на смешную прибавку к пенсии пожаловались жители Курганской области. Местная бабушка получила сверх старой суммы всего один рубль и десять копеек. Курганское отделение ПФР также не нашло нарушений при начислении нового размера пенсии.
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ИСТОЧНИК KP.RU