2020-01-17T13:50:29+03:00
Общество

В Челябинской области на полдня отключат главные телеканалы

Кроме того, это коснется цифровых радиостанций
Андрей Москвичев
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Фото: Олег АдамовичФото: Олег Адамович
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Начало рабочей недели начнется без любимых телешоу утром: 20 января в Челябинской области из-за профилактических работ на полдня отключат цифровое телевидение и радио. Вещание будет восстановлено только к полудню.

Всего будет отключено 20 самых популярных каналов и три радиостанции. Среди них Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», «Вести ФМ» и другие. Сообщают, что все из-за работ на госпредприятии «Космическая связь», которое распространяет сигнал в цифре на Землю.

Полноценный переход на цифровое вещание в России началось 14 октября прошлого года. Всего пользователям доступно 20 самых популярных каналов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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