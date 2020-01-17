В Челябинской области на полдня отключат главные телеканалы
Начало рабочей недели начнется без любимых телешоу утром: 20 января в Челябинской области из-за профилактических работ на полдня отключат цифровое телевидение и радио. Вещание будет восстановлено только к полудню.
Всего будет отключено 20 самых популярных каналов и три радиостанции. Среди них Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», «Вести ФМ» и другие. Сообщают, что все из-за работ на госпредприятии «Космическая связь», которое распространяет сигнал в цифре на Землю.
Полноценный переход на цифровое вещание в России началось 14 октября прошлого года. Всего пользователям доступно 20 самых популярных каналов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем необычного природного явления?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU