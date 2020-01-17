В Челябинской области родился сборник лучших фотографий Южного Урала

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:57:46+03:00

Челябинская область - это не только развитая промышленность, но и простор для движения! Фото: pravmin74.ru

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17 января, в 86-й день рождения Челябинской области, презентовали альбом «Южный Урал. Лучшие фотографии». Его составили около 260 работ 56 авторов.

Акцент снимков, в него вошедших, сделан не на «обязательных» темах — на художественных и технические достоинствах самих работ. Фотоальбом — срез истории. В нем собраны лучшие фото последних пяти лет, но, в основном, снимки 2019 года.

Занимался составлением альбома, директор государственного исторического музея Челябинской области Владимир Богдановский, профессиональный фотограф, подчеркивает, что каждая работа — большая творческая удача. Его слова подтверждают победы многих снимков на российских и международных конкурсах.

— Может ли простая улыбка человека, приехавшего на Бажовский фестиваль стать новостью? Или утренняя партия только что испеченного хлеба? Или живописный туман над рекой? Скорее всего, вряд ли. Но для каждого из нас такие моменты становятся очень важными. Фотография фиксирует их и оставляет в нашей памяти, — сказал заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Посмотреть фото можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU