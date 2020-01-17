2020-01-17T15:14:28+03:00
Общество

Генплан Миасса пересмотрят из-за элитного поселка

К нему незаконно добавили дополнительные земли
Андрей Москвичев
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«Тихая заводь» стала известна из-за коттеджей чиновников. Фото: booking.com«Тихая заводь» стала известна из-за коттеджей чиновников. Фото: booking.com
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Прокуратура Челябинской области признала генеральный план Миасса недействительным. Все из-за того, что к элитному поселку «Тихая заводь» незаконно присоединили сельскохозяйственные земли.

Согласно решению собрания депутатов, в генеральный план Миасса были внесены изменения, благодаря которым в границы поселка Верхний Атлян, где и находится «Тихая заводь», добавили несколько гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Это заинтересовало прокуратуру, которая и обратилась с иском в Челябинский областной суд с целью признать план недействительным.

Сегодня, 17 января, суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Теперь генплан будет пересмотрен. Об этом пишет «Урал-пресс-информ».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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