Генплан Миасса пересмотрят из-за элитного поселка
Прокуратура Челябинской области признала генеральный план Миасса недействительным. Все из-за того, что к элитному поселку «Тихая заводь» незаконно присоединили сельскохозяйственные земли.
Согласно решению собрания депутатов, в генеральный план Миасса были внесены изменения, благодаря которым в границы поселка Верхний Атлян, где и находится «Тихая заводь», добавили несколько гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Это заинтересовало прокуратуру, которая и обратилась с иском в Челябинский областной суд с целью признать план недействительным.
Сегодня, 17 января, суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Теперь генплан будет пересмотрен. Об этом пишет «Урал-пресс-информ».
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