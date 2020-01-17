2020-01-17T14:03:45+03:00
Общество

Родителей рассердил платный вход в школы Магнитогорска

Покупать электронные пропуска для детей им приходится за свой счет
Лидия ПЕСКОВА
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Электронные пропуски заставляют приобретать за деньги.Электронные пропуски заставляют приобретать за деньги.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Магнитогорске родители пожаловались в УФАС на «платный» вход в учебные заведения. Во многих школах тут установлены турникеты, пройти через них можно только по пропуску. Если ребенок потерял карточку, то придется платить.

— В жалобе говорится, что при утере пропуска за дубликат нужно платить 150 рублей. При этом новую карточку можно оформить только в конкретном банке. Льготы для многодетных и для детей-инвалидов отсутствуют. Заявитель считает, что указанная ситуация нарушает конституционное право на бесплатное основное общее образование, — рассказывают в пресс-службе Челябинского УФАС.

В связи с этим Антимонопольная служба России просит жителей Магнитогорска и всей Челябинской области сообщить номера школ, где за пропуск вынуждают платить, и рассказать, как работает эта система. Информацию можно направлять на электронную почту to74@fas.gov.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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