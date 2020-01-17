Потерянного ребенка нашли в супермаркете Челябинска

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:18:37+03:00

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Вечером 17 января в одном из супермаркетов в микрорайоне Парковый покупатели увидели потерянную девочку. Ребенок, на вид детсадовского или младшешкольного возраста, стоял потерянным. Из глаз текли слезы.

— Девочка сейчас за 18-м садиком, где супермаркет. Не может ни имя сказать, ни фамилию. Просмотрите, пожалуйста, может, узнаете. Плачет, сильно напугана. Полицию вызвали. Может, знакомые есть или соседи, кто узнает ее, пока ищут родителей, — написали в группе во«ВКонтакте» «Парковый Челябинск».

Очевидцы вызвали на место наряд полиции. Вскоре отыскалась мама. Оказалось, что мама отошла по делам и не договорилась с ребенком четко, где ей ждать.

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ИСТОЧНИК KP.RU