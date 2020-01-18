В Челябинске решили, кто будет убирать дороги и тротуары

18 Янв. 2020 2020-01-18T08:26:14+03:00

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В Управлении дорожного хозяйства администрации города подвели итоги аукционов по контрактам на трехлетнее содержание улично-дорожной сети города. Наконец-то ответственных за чистоту получили пять из семи районов города.

Цена вопроса обслуживания дорог в Калининском районе — 440 млн. руб., в Курчатовском — 387 млн. руб., в Ленинском — 337 млн. руб., Металлургическом — 380 млн руб., в Тракторозаводском — 389 млн. руб. Контракты достались ккомпании «Стромеханизация» из Челябинска.

Пока нет итогов торгов по Центральному и Советскому районам.

Общую сумму в три миллиарда рублей, отпущенную бюджетом города на обслуживание всей улично-дорожной сети, после возражения УФАС в мэрии разделили на части. Итоги подвели почти через три недели после начала 2020 года. Магистрали до этого обслуживала компания, выигравшая контракты на уборку второстепенных дорог. Это тоже «Строймеханизация».

Напомним, ранее губернатор Алексей Текслер заявил, что дороги в Челябинске будут убирать п-новому. Зимой очистка должна начинаться уже во время снегопада. Каждая уборочная машина должна быть оборудована навигаторами ГЛОНАСС. За нарушение требований грозят жесткие штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU