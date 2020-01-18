В Челябинске ищут водителя, устроившего аварию с пострадавшими детьми
В вечерних сумерках 14 января, около 18.20, на улице Братьев Кашириных в районе дома № 134/Б произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД г. Челябинска, неустановленный водитель, управляя автомобилем (предположительно Лада Гранта темного цвета) столкнулся с ехавшей попутно Ладой Гранта. После удара Гранта продвинулась вперед, где врезалась с Маздой-3. В свою очередь, Мазда продвинулась вперед и столкнулась с еще одной Ладой Гранта.
В суматохе водители помятых автомобилей не заметили того, как с места происшествия скрылся неустановленный водитель, устроивший массовое ДТП.
В аварии пострадали два несовершеннолетних пассажира иномарки.
Лиц располагающих видеозаписями с видеорегистраторов или очевидцев данного происшествия просят позвонить по телефонам: 8-950-731-78-19 или (351) 728-61-17.
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ИСТОЧНИК KP.RU