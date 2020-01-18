2020-01-18T09:52:20+03:00
Происшествия

В Челябинской области женщину на перекрестке насмерть сбил автомобилист

ДТП в Копейске попало на видео
Инна КУМЕЙКО
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Через секунду мчащийся автомобиль насмерть собъет эту женщину. Фото: кадр видео с камере компании "Интерсвязь".Через секунду мчащийся автомобиль насмерть собъет эту женщину. Фото: кадр видео с камере компании "Интерсвязь".
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Ранним утром в субботу, 18 января, на улицах Копейска было мало пешеходов. И машин на дорогах тоже немного. Около 7.35 дорогу на перекрестке пр. Победы и ул. Гольца решила перебежать женщина: на противоположной стороне дороги от остановки вот-вот должна была отъехать маршрутка.

Дорогу женщина перебегала на красный сигнал светофора. Камера «Интерсвязи», установленная на доме аккурат на перекрестке, зафиксировала последние мгновения ее жизни.

Вот пешеход пропустила со своей стороны дороги один автомобиль, другой, третий… Вот приблизилась к разделительной полосе. А потом не смогла увернуться от мчащегося навстречу автомобиля. Скорость его была огромной, потому у несчастной не оставалось ни единого шанса спастись.

Удар был такой силы, что погибшая подлетела выше маршрутного такси, на которое она так спешила.

— От травм женщина скончалась на месте, до приезда бригады «скорой». Врачи констатировали смерть. Водитель, сбивший пешехода, с места ДТП не скрылся, — сообщил корреспонденту КП-Челябинск очевидец трагедии.

ДТП в Копейске. Видео: Интерсвязь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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