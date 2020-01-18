2020-01-18T11:09:19+03:00
Общество

В Челябинске продается известный ресторан на Северо-Западе

«Комсомолка» узнала, сколько запрашивают с покупателя
Инна КУМЕЙКО
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Интерьеры ресторана, выставленного на продажу, должна напоминать посетителям о бескрайних океанских широтах. Фото: архив владельца ресторана.Интерьеры ресторана, выставленного на продажу, должна напоминать посетителям о бескрайних океанских широтах. Фото: архив владельца ресторана.
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Выставлен на продажу ресторан «Малибу», что на Комсомольском проспекте. Проработал он 15 лет, сперва позиционируя себя как ресторан морской кухни. Само название — Малибу — должно было рождать у посетителей ассоциации с тихоокеанским побережьем на юге США. В меню поначалу преобладали морепродукты.

В последние годы «Малибу» перешел на европейскую, русскую, американскую кухни. Салаты типа «Цезарь», стейки, паста, чизкейки. Все как везде. Средний чек — 800 руб. на человека.

В объявлении о продаже указано: «Коммуникации подключены и согласованы. Парковка на 50 мест. Можно использовать под ресторан, ночной клуб, диско-клуб и пр.».

Цена объекта — 23,5 млн. руб.

В конце декабря в Челябинске перестал работать легендарный ресторан «Сова».

В январе табличку «Продается» повесили на двери хозяева заведения «Da zio Pino» на ул. Лесопарковой. Цена вопроса — 3,5 млн. руб. Владелица ресторана Марина Копеева рассказала, что причиной продажи стала плохая экология Челябинска, из-за которой ее семье придется переехать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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