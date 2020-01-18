В Челябинске установили уличный контейнер для сбора пластиковых крышек

18 Янв. 2020 2020-01-18T11:55:14+03:00

Вырученные от продажи сырья для переработки деньги пойдут на помощь онкобольным детям

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Огромный контейнер, больше похожий на металлический кожух для промышленного вентилятора, стоит на Шоссе Металлургов у дома № 5а. Емкость предназначена для сбора крышечек от пластиковых бутылок. Проект «Крышки добра» инициировал известный челябинский экоактивист Дмитрий Закарлюкин.

Собранные крышки отправят на сортировку и переработку. Раздробленное в гранулы сырье обретет вторую жизнь в виде пластмассовой утвари — тазов, ведер, ковшиков. Производят из вторсырья и пластиковые трубы для ЖКХ. Вырученные от продажи сырья деньги пойдкт на помощь онкобольным детям.

— На эти деньги детей отвезут в другие города на лечение. На дорогу тоже нужны деньги, и немалые. Поэтому, кстати, контейнеры для проекта «Крышки добра» круглые, в форме колеса, — объяснил суть доброго дела Дмитрий Закарлюкин.

Дмитрию и его товарищам принадлежит много хороших идей. Например, проект «Разделяка», когда все желающие приносят на пункты сбора для переработки отсортированное бытовое вторсырье.

После новогодних праздников благодаря усилиями Закарлюкина и администрации города на переработку цивилизованно собирали елки более чем на 30 точках.

На все страну прогремел проект «Шары надежды». Сувениры в виде новогодних шариков с надписью «Челябинск» с заводскими трубами внутри, где вместо белого снега черные хлопья.

Дмитрию принадлежит идея сигнальной системы общественного мониторинга качества воздуха в городе. Десятки бытовых датчиков передают информацию о загрязнениях для интерактивной карты.

ИСТОЧНИК KP.RU