Привет из 90х: в Челябинске по дороге разгуливал парень с автоматом

18 Янв. 2020 2020-01-18T13:21:40+03:00

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Вооруженного мужчину увидели средь бела дня на улице Гагарина накануне. С автоматом в руке он шел по дороге. ЧП случилось еще 15 января, но о «прогулке», попавшей в объектив камеры мобильника пассажирки автомобиля, стало известно только сейчас.

Шел странный человек спокойно, помахивая оружием, как если бы в руках у него была авоська с продуктами.

«У него в руках автомат», — комментирует за кадром женский голос. Позже автор видео выложила кадры в Интернет.

Смотрим видео дальше, и вот в кадре еще один парень. Он тоже бежить по дороге, падает, встает и панически оглядывается. Жертва преследователя?

Испуганные прохожие вызвали на место полицию. И правильно сделали: времена сейчас опасные, мало ли что может случиться.

Прибывшие полицейские доставили мужчину в райотдел. При нем был страйкбольный автомат. По данному факту, пояснили в ГУ МВД по Челябинской области, проводится проверка.

Скорее всего, случившееся было постановкой. Или на спор, или для эпатажа публики двое устпроили этот странный «перфоманс».

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ИСТОЧНИК KP.RU