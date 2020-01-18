Привет из 90х: в Челябинске по дороге разгуливал парень с автоматом
Вооруженного мужчину увидели средь бела дня на улице Гагарина накануне. С автоматом в руке он шел по дороге. ЧП случилось еще 15 января, но о «прогулке», попавшей в объектив камеры мобильника пассажирки автомобиля, стало известно только сейчас.
Шел странный человек спокойно, помахивая оружием, как если бы в руках у него была авоська с продуктами.
«У него в руках автомат», — комментирует за кадром женский голос. Позже автор видео выложила кадры в Интернет.
Смотрим видео дальше, и вот в кадре еще один парень. Он тоже бежить по дороге, падает, встает и панически оглядывается. Жертва преследователя?
Испуганные прохожие вызвали на место полицию. И правильно сделали: времена сейчас опасные, мало ли что может случиться.
Прибывшие полицейские доставили мужчину в райотдел. При нем был страйкбольный автомат. По данному факту, пояснили в ГУ МВД по Челябинской области, проводится проверка.
Скорее всего, случившееся было постановкой. Или на спор, или для эпатажа публики двое устпроили этот странный «перфоманс».
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ИСТОЧНИК KP.RU