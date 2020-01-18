В Миассе инспекторы ГИБДД задержали подозреваемого в убийстве

18 Янв. 2020 2020-01-18T13:49:26+03:00

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ЧП случилось утром в субботу, 18 января. В дежурную часть городского отделы МВД России по Миассу поступило сообщение о том, что на остановке общественного транспорта на пр. Автозаводцев во время конфликта ножом ранили 59-летнего мужчину. От полученных ранений он скончался.

Как пояснили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, на место ЧП немедленно прибыл находившийся на маршруте экипаж ОГИБДД.

Инспекторы задержали 30-летнего местного жителя. Он уже был судим. ПОдозреваемого в совершении особо тяжкого преступления передали прибывшей следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

Устанавливаются всех обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU