В Челябинской области бездомный кот стал консультантом зоомагазина

18 Янв. 2020 2020-01-18T14:41:44+03:00

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Четыре года назад жительница Копейска подобрала на улице котенка. Ольга отзывчива к бедам животных, пристраивает лишенцев. Черно-белому бродяжке нашла хозяев: молодую супружескую пару. Заключили договор: если кот станет мешать, Ольге позвонят.

Через два года кота Ольга увидела на улице. Опознала по окрасу, позвонила хозяевам. Выяснилось, у них родился ребенок, и, видимо, стало не до кота. Но почему не вернуть питомца из рук в руки, как и договаривались? Семья не призналась, что выставила на улицу животное. Убежал, мол. Но вернуть котейку хозяева не пожелали.

— Оля — моя знакомая, принесла кота, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск владелец зоомагазина «Дай лапу» Александр Васильев. — Врачи определили, что на улице Ефим (так назвали бродягу — прим. ред.) провел около двух лет. Нахватал болячек, трижды его оперировали, он перенес кучу уколов. Живет у меня в магазине.

Фима-консультант бежит встретить покупателей, ласково трется о ноги гостей. На улицу не выходит: помнит невзгоды бродяжьей жизни.

Если вы хотите стать хозяином кота-консультанта, Ефим готов с вами подружиться. Нужно звонить Ольге по телефону 8-951-457-55-13.

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ИСТОЧНИК KP.RU