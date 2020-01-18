В Челябинске обнаружен «мертвый лес»

18 Янв. 2020 2020-01-18T17:11:45+03:00

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Выглянул утром в окно и обомлел житель дома № 51 по улице Барбюса в Челябинске. Во дворе стройными рядами стоят елки, пихты, сосны. «Ночью высадили», — протер глаза горожанин, сфотографировал лесопосадки и побежал во двор. Качнул дерево, а оно шатается: ствол вкопан в рыхлый подтаявший снег. И корней у хвойных нет. Воткнули их ленивые люди, которые разобрали новогодние деревья, да не оттащили ни на помойку, ни в переработку.

Между тем, в Челябинске до сих пор проходит акция по сбору новогодних деревьев на переработку «Елки — не палки». Акция стартовала 14 декабря, продолжалась весь субботний день 18 января и будет идти в воскресенье, 19 января.

Собранные деревья, объяснил инициатор проекта, экоактивист Дмитрий Закарлюкин, пойдут на переработку. Перемолотые в щепу хвойные станут отличным компостом для удобрения городских зеленых саженцев; мульчой для клумб и газонов. Часть колючих в переработанном виде отвезут в приют для диких животных «Спаси меня!» ветврача Карена Даллакяна — на подстилку питомцам.

А ведь можно сдать новогоднее дерево на переработку! Фото: группа "Челябинск, дыши!" vk.com

Несите свою ставшую неактуальной зеленую красавицу в пункт приема: давайте вместе повышать уровень экологической культуры! Адреса точек акции — здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU