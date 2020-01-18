2020-01-18T19:54:17+03:00
Общество

Чудище-снежище: в Челябинске слепили снеговика-хищника

Из пасти фантастического существа торчат… ноги
Инна КУМЕЙКО
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Снеговик по-челябински, из породы хищных! Фото: Елена Селютина.Снеговик по-челябински, из породы хищных! Фото: Елена Селютина.
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Вот так завернешь за угол, а на детской площадке стоит не снеговик с морковкой вместо носа, а чудище-снежище. Суровые челябинцы в одном из дворов Центрального района слепили странное существо, годное, например, для фантастического мультика. Из пасти чудища торчит… пара ног в сапогах.

Конечно, ноги бутафорские, сработанные из набитых мягким брюк. И сапоги обуты старые. Но ребенок реально может испугаться: чудо-юдо крокодил кого-то проглотил!

Напомним, челябинский Чистомэн, защитник экологии и поборник современной городской среды, открыл в социальной сети «ВКонтакте» группу «ЖКХ-Арт» с образчиками чудовищных скульптур, вырезанных из старых шин. Экоактивист предлагает подписчикам выкладывать «трешачок» из их дворов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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