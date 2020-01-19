Жители Челябинска жалуются на незаконную свалку снега

19 Янв. 2020 2020-01-20T07:37:33+03:00

Пользователи соцсетей считают, что так отчищают площадку для строительства храма

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Жители одной из многоэтажек челябинского микрорайона Чурилово пожаловались на огромную кучу снега. Предположительно машины расчищают под площадку для нового храма, потому что на место снега привозят землю для выравнивания.

Сами жители также отметили, что расчищать площадку начали еще в начале 2020 года по выходным. От площадки до жилых домов всего 150-200 метров.

Официальных полигонов для вывоза мусора всего два: на улице Радонежской и Бродокалмакском тракте. В администрации Челябинска жителям посоветовали пожаловаться на незаконный вывоз снега в правоохранительные органы.

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ИСТОЧНИК KP.RU