Челябинск — самый богатый город из миллионников

19 Янв. 2020 2020-01-19T16:00:41+03:00

Во всяком случае, об этом говорят суммы бюджета

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Лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов поделился интересной информацией о городском бюджете. Согласно инфографике, Челябинск стоит на пятом месте после Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга.

Бюджет Екатеринбурга превышает бюджет столицы Южного Урала всего на 7 миллиардов рублей. А если пересчитать бюджет на каждого горожанина, то жители Челябинска будут самыми обеспеченными в России за исключением двух столиц.

— У Челябинска — это 35 000 рублей, у Екатеринбурга — 32 600 рублей, а у Новосибирска — 30 900 рублей. На жителей остальных городов еще меньше, — резюмирует Владов.

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ИСТОЧНИК KP.RU