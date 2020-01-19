2020-01-19T16:33:14+03:00
Общество

В Челябинске водитель трамвая разыграл злую шутку с замерзшим пассажиром

Эту некрасивую историю обсуждают в группе «Челябинский транспорт»
Андрей Москвичев
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Пользователи не верят, что такое может происходить с трамваямиПользователи не верят, что такое может происходить с трамваямиФото: Андрей АБРАМОВ
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Один из участников группы «Челябинский транспорт» поделился историей о злой шутке со стороны водителя трамвая. Она связана с одной из больных тем для челябинцев — не открывающимися дверьми.

Пользователь рассказал о том, как его девушка возвращаясь с работы в вечернее время суток ждала на одной из остановок трамвай, который ехал в сторону ее дома. Женщину немного насторожило то, что транспорт остановился на несколько метров раньше остановочной площадки.

— Девушка конечно не поняла, в чем дело, но пошла к трамваю. Как вдруг, водитель перед ее носом захлопнул двери и уехал. А теперь представьте, время уже позднее, следующий трамвай через час и никак по другому не уехать. Домой пешим ходом 40 минут. А на следующее утро снова на работу, — пишет рассказывает молодой человек.

В то же время, комментаторы под постом выразили недоверие самой историей. Многие пользователи посчитали очень странным действия водителя трамвая, а также то, что автор текста не указал на какой остановке произошел инцидент и какой номер был у транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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