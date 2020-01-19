Сутки ждал помощи, лежа на снегу: в Магнитогорске спасают щенка

19 Янв. 2020 2020-01-19T19:08:31+03:00

На лечение собрали уже больше 10 тысяч

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Жители Магнитогорска массово собирают деньги на лечение сбитой собаки. После получения травм, щенок еще сутки почти неподвижно лежал на станции Новоабзаково, пока его не забрала одна из проезжавших мимо девушек.

После посещения ветклиники выяснилось, что лечение перелома таза и передних лап стоит от 6 до 12 тысяч рублей. Об этом узнал один из участников группы «Черное&Белое Магнитогорск», который и предложил пользователям собрать деньги для лечения.

Сейчас щенок начал есть и понемногу ходить. Некоторые лекарство уже куплены, а на лечение песика отправят в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU