2020-01-19T19:08:31+03:00
Общество

Сутки ждал помощи, лежа на снегу: в Магнитогорске спасают щенка

На лечение собрали уже больше 10 тысяч
Андрей Москвичев
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Фото: «Черное&Белое Магнитогорск», vk.comФото: «Черное&Белое Магнитогорск», vk.com
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Жители Магнитогорска массово собирают деньги на лечение сбитой собаки. После получения травм, щенок еще сутки почти неподвижно лежал на станции Новоабзаково, пока его не забрала одна из проезжавших мимо девушек.

После посещения ветклиники выяснилось, что лечение перелома таза и передних лап стоит от 6 до 12 тысяч рублей. Об этом узнал один из участников группы «Черное&Белое Магнитогорск», который и предложил пользователям собрать деньги для лечения.

Сейчас щенок начал есть и понемногу ходить. Некоторые лекарство уже куплены, а на лечение песика отправят в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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