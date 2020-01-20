«Зато дешево!»: семья из Челябинска купила диван с запахом бензина

20 Янв. 2020 2020-01-20T04:24:01+03:00

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Хорошая мебель сегодня стоит немало! Вот и думаешь: или в отпуск съездить, или разваливающийся диван заменить. Семья из Челябинска нашла компромисс — недорогой диван под заказ у местных умельцев. Заказывали, кстати, не абы у кого по объявлению, а в крупном мебельном центре. И вот долгожданную покупку доставили...

— Это была «веселая» ночь. От дивана несет бензином по всей квартире. Звонила директору производства. Он сказал: «Приобретаете дешевую мебель — так что вы хотели?!» Менять отказался. Мол, выветрится, — рассказала Любовь Шондина в группе «Мошенники Челябинска. Черный список» в ВК.

Женщина пожаловалась не только в соцсети, но и в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области. Ждет ответа. А пока живет с открытыми окнами…

Мнения подписчиков паблика разделились.

— На фото диван ценой 10 — 15 тыс. руб. Проработала на мягкой мебели восемь лет, и не такие видела! Ткань — 200 рублей за метр. В наполнении — дешевый поролон. Ящик не обработан. И да, собираются такие в обычных гаражах, где воняет бензином, — прокомментировала Надежда Алексанян.

— Если вещь дешевая, это не значит, что она не должна быть безопасной и пригодной к эксплуатации, — поддержал автора поста Сергей Данилов.

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ИСТОЧНИК KP.RU