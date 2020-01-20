Вместо итальянских туфлей магазин прислал жительнице Магнитогорска килограмм песка

20 Янв. 2020 2020-01-20T04:17:57+03:00

За это добро девушка заплатила более 5 тыс руб. Фото: vk.com/magnitkacity

И смс: «Внутри посылки вас ждет подарок»

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Модница из Магнитогорска заказала в интернет-магазине две пары «элитной итальянской дизайнерской обуви» (так указано на сайте). И вот приходит долгожданное смс от продавца: «Здравствуйте! Ваш заказ на женские туфли доставлен в почтовое отделение. Внутри вас ждет подарок».

Девушка в нетерпении мчит за покупкой, несет ее домой, открывает, а там...

— Я была в ужасе! Внутри оказались старые разорванные сапоги, задрипанная сумка и килограмм песка. Такого «подарка» я, конечно, не ожидала, — написала Анна в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Кстати, покупка обошлась ей в 5331 рубль.

Сапоги пришли пошерканные, будто их уже носили. Фото: vk.com/magnitkacity

ЧТО ДОЛЖНО НАСТОРОЖИТЬ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ

* Девушка клюнула на грандиозные скидки — туфли якобы раньше стоили в пять раз дороже.

* Интернет-магазин создан вот только — 9 декабря 2019 года.

* Если бы девушка скопировала изображение туфелек с этого сайта и загрузила в «Яндекс», то увидела бы, что все картинки «дизайнерской обуви» взяты с китайского «Алиэкспресса».

К сожалению, это далеко не первая такая история. Будьте осторожны с интернет-магазинами.

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ИСТОЧНИК KP.RU