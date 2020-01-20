«Вот это стартап!»: мужчина за 20 миллионов рублей продает кошку с кладбища в Челябинской области
Это объявление на «Авито» посмотрели за сутки больше 26 тысяч человек. Житель Новороссийска продает свою кошку за 20 млн руб. Ее зовут Дуся. Она беспородная. Но, по словам хозяина, есть у нее достоинства получше.
— Наша история знакомства началась в 2018 году. Тогда я, отчаявшись от своих многочисленных проблем, в том числе и со здоровьем, приехал в село Чудиново Челябинской области на могилу местной целительницы Дуняши. Тогда я не верил в потусторонние силы, но что-то привело меня туда. Попросив помощи у целительницы, я пошел с кладбища. Тут-то за мной и увязалась эта кошка. Я понял: это знак, и не ошибся, — рассказывает в своем объявлении Георгий.
Хозяин кошки утверждает, что она целителшьница. Фото: avito.ru
Далее он пишет о том, что его жизнь кардинально изменилась в лучшую сторону. Не иначе, как кошка помогла. Она приходит хозяину во сне и говорит, как поступить в той или иной ситуации. А недавно ему приснился такой сон: кошка сказала, что нужно ее продать (что кому-то она сейчас нужнее), а деньги пустить на благое дело.
— Цену пишу, какую вижу, предлагайте свою. Все вырученные деньги пойдут на благотворительность. Отчитаюсь! — отметил Георгий.
В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» он утверждал, что ничего не сочинил, все так и было. А про 20 млн руб. сказал, что эта цена лишь для привлечения внимания. На самом же деле готов отдать кошечку хоть за 500 и даже за 100 рублей.
Вот только люди его не поняли.
«Вот это стартап!», «Полный бред!», — пишут жители Челябинской области в соцсети, где уже распространили скриншот объявления.
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ИСТОЧНИК KP.RU