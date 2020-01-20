«Вот это стартап!»: мужчина за 20 миллионов рублей продает кошку с кладбища в Челябинской области

20 Янв. 2020 2020-01-20T04:26:50+03:00

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Это объявление на «Авито» посмотрели за сутки больше 26 тысяч человек. Житель Новороссийска продает свою кошку за 20 млн руб. Ее зовут Дуся. Она беспородная. Но, по словам хозяина, есть у нее достоинства получше.

— Наша история знакомства началась в 2018 году. Тогда я, отчаявшись от своих многочисленных проблем, в том числе и со здоровьем, приехал в село Чудиново Челябинской области на могилу местной целительницы Дуняши. Тогда я не верил в потусторонние силы, но что-то привело меня туда. Попросив помощи у целительницы, я пошел с кладбища. Тут-то за мной и увязалась эта кошка. Я понял: это знак, и не ошибся, — рассказывает в своем объявлении Георгий.

Хозяин кошки утверждает, что она целителшьница. Фото: avito.ru

Далее он пишет о том, что его жизнь кардинально изменилась в лучшую сторону. Не иначе, как кошка помогла. Она приходит хозяину во сне и говорит, как поступить в той или иной ситуации. А недавно ему приснился такой сон: кошка сказала, что нужно ее продать (что кому-то она сейчас нужнее), а деньги пустить на благое дело.

— Цену пишу, какую вижу, предлагайте свою. Все вырученные деньги пойдут на благотворительность. Отчитаюсь! — отметил Георгий.

В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» он утверждал, что ничего не сочинил, все так и было. А про 20 млн руб. сказал, что эта цена лишь для привлечения внимания. На самом же деле готов отдать кошечку хоть за 500 и даже за 100 рублей.

Вот только люди его не поняли.

«Вот это стартап!», «Полный бред!», — пишут жители Челябинской области в соцсети, где уже распространили скриншот объявления.

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ИСТОЧНИК KP.RU