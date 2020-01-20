Метель в Челябинской области привела в боевую готовность экстренные службы

20 Янв. 2020 2020-01-20T07:58:34+03:00

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На Южный Урал пришла настоящая снежная буря. Росгидромет сообщает, что в отдельных регионах области метель началась еще вечером 19 января.

Синоптики предупреждают, что опасность для жителей представляет гололед и изморось. Кроме того, в Челябинской области ожидается мокрый снег, а также сильный ветер до 14 метров в секунду.

Из-за бури в Уральском федеральном округе объявлен желтый уровень опасности как минимум до 20 часов понедельника, 20 января.

СПРАВКА КП

Желтый уровень опасности — погодные условия потенциально опасны. Явления погоды обычны для территории страны, но могут представлять опасность для отдельных видов деятельности. Объявляют из-за сильных осадков, возрастания порывов ветра или высокой или низкой температуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU