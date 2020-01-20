Жители Челябинска нашли таинственную хижину в городском бору

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:07:37+03:00

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Житель Челябинска Сергей Смирнов обнаружил в центре соснового леса хижину, где живут бездомные. Дом сложен аккуратно и укрыт сосновыми ветками. Челябинец рассказал, что внутри жилища есть лежак и небольшая печь, а рядом с постройкой есть даже умывальник и костровище. Кроме того, к дому протоптаны дорожки.

В комментариях же под постом люди отзываются об этом месте не так положительно. Многие рассказали, что зачастую у этой постройки далеко не так чисто как показано на фото.

Издание «Курс дела» приводит слова очевидцев, которые указали, что бездомные вели себя не очень пристойно: выпивали и выращивали собак, которые нередко нападали на местных белок, а иногда и на людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU