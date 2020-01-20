«Не возьмешь талон утром — завтра стоять опять»: жители Челябинска не могут попасть на прием в поликлинику

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:24:18+03:00

Главврач объяснил, как записаться на прием без личного визита в больницу

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Очередь за талонами в поликлинике ГКБ № 1 превзошла все ожидания пациентки. Не сдержавшись, женщина сделала снимок столпотворения перед регистратурой и выложила кадр в соцсети.

— Это ужас! В очереди, в основном, стоят пожилые. У молодых на это времени нет. Раньше талоны давали на неделю вперед, а теперь на день. Если утром не взять, ко врачу не попадешь. На завтра нужно идти опять, — написала под фото горожанка Светлана.

В комментариях горожане пишут, что тоже не могут попасть на прием. Клянут очереди на местах и несовершенную систему записи по интернету.

Жуткая очередь в поликлинике ГКБ №1 Челябинска. Фото: соцсети.

— В поликлинике начался ремонт. После реконструкции исчезнут перегородки в регистратуре, в холле появится электронное табло с расписанием врачей и зона комфортного пребывания, очереди уйдут в прошлое, — пообещал КП-Челябинск главврач ГКБ № 1 Михаил Козлов. — А пока регистратуру перенесли в холл другого корпуса, меньшего по площади. Поток пациентов не превышает того, что был раньше. Скорее всего, фото сделано сразу после открытия, то есть в 7.30. Спустя 20 минут очереди, как правило, не бывает.

По словам главврача, к ряду специалистов запись действительно идет день в день, к остальным — в соответствии с нормами ФОМС.

НА ЗАМЕТКУ

Как взять талон, не приходя в поликлинику

— через портал госуслуг;

— сайт talon.zdrav74.ru;

— в поликлиники ГКБ № 1 можно также записаться через мессенджер viber по номеру: 8 351 728-49-99.

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ИСТОЧНИК KP.RU