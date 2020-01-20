«Не возьмешь талон утром — завтра стоять опять»: жители Челябинска не могут попасть на прием в поликлинику
Очередь за талонами в поликлинике ГКБ № 1 превзошла все ожидания пациентки. Не сдержавшись, женщина сделала снимок столпотворения перед регистратурой и выложила кадр в соцсети.
— Это ужас! В очереди, в основном, стоят пожилые. У молодых на это времени нет. Раньше талоны давали на неделю вперед, а теперь на день. Если утром не взять, ко врачу не попадешь. На завтра нужно идти опять, — написала под фото горожанка Светлана.
В комментариях горожане пишут, что тоже не могут попасть на прием. Клянут очереди на местах и несовершенную систему записи по интернету.
Жуткая очередь в поликлинике ГКБ №1 Челябинска. Фото: соцсети.
— В поликлинике начался ремонт. После реконструкции исчезнут перегородки в регистратуре, в холле появится электронное табло с расписанием врачей и зона комфортного пребывания, очереди уйдут в прошлое, — пообещал КП-Челябинск главврач ГКБ № 1 Михаил Козлов. — А пока регистратуру перенесли в холл другого корпуса, меньшего по площади. Поток пациентов не превышает того, что был раньше. Скорее всего, фото сделано сразу после открытия, то есть в 7.30. Спустя 20 минут очереди, как правило, не бывает.
По словам главврача, к ряду специалистов запись действительно идет день в день, к остальным — в соответствии с нормами ФОМС.
НА ЗАМЕТКУ
Как взять талон, не приходя в поликлинику
— через портал госуслуг;
— сайт talon.zdrav74.ru;
— в поликлиники ГКБ № 1 можно также записаться через мессенджер viber по номеру: 8 351 728-49-99.
К ЧИТАТЕЛЯМ
А вы довольны работой регистратур в поликлиниках?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU