Стало известно, сколько жителей Челябинской области встретили Новый Год за границей
Служба исследований компании HeadНunter выяснила, был ли доступен кошелькам жителей Челябинской области отдых за границей в новогодние каникулы.
Оказалось, всего два проценты южноуральцев встретили праздник за рубежом. В переводе на конкретные цифры, это не более 69 тысяч человек (на 1 января 2018 года в регионе проживало около 3,5 млн человек).
Отдых в других регионах России позволили себе 14% южноуральцев. А 84% встретили праздник дома.
— Больше всего «домоседов» оказалось среди респондентов из науки и образования, закупок, из производства и сельского хозяйства. За границу в каникулы поехали работники банков. По России в каникулы путешествовали представители сферы искусства и СМИ, — рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.
Кто-то 31 декабря резал салаты, а кто-то — работал. В последний день года на рабочее место вышли 41% опрошенных. Это, в основном, банковские служащие, специалисты сферы HR. В каникулы работали специалисты по продажам и сотрудники транспортной отрасли.
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ИСТОЧНИК KP.RU