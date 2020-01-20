2020-01-20T09:51:57+03:00
Общество

Стало известно, сколько жителей Челябинской области встретили Новый Год за границей

Но было много тех, кто трудился без отдыха все каникулы
Инна КУМЕЙКО
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После зимнего холода, да на солнышко - мечта!После зимнего холода, да на солнышко - мечта!Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Служба исследований компании HeadНunter выяснила, был ли доступен кошелькам жителей Челябинской области отдых за границей в новогодние каникулы.

Оказалось, всего два проценты южноуральцев встретили праздник за рубежом. В переводе на конкретные цифры, это не более 69 тысяч человек (на 1 января 2018 года в регионе проживало около 3,5 млн человек).

Отдых в других регионах России позволили себе 14% южноуральцев. А 84% встретили праздник дома.

— Больше всего «домоседов» оказалось среди респондентов из науки и образования, закупок, из производства и сельского хозяйства. За границу в каникулы поехали работники банков. По России в каникулы путешествовали представители сферы искусства и СМИ, — рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.

Кто-то 31 декабря резал салаты, а кто-то — работал. В последний день года на рабочее место вышли 41% опрошенных. Это, в основном, банковские служащие, специалисты сферы HR. В каникулы работали специалисты по продажам и сотрудники транспортной отрасли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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